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UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
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XTB
03.06.2026 20:08 Uhr
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BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Ölpreis steigt und Nvidia belastet die Wall Street (03.06.2026)

Die Börse Heute stand ganz im Zeichen einer leichten Korrekturbewegung nach der starken Rally der vergangenen Wochen. Sowohl in Europa als auch an der Wall Street überwogen die Verkäufe. Verantwortlich dafür waren vor allem steigende Energiepreise, neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie anziehende Anleiherenditen. Die Börse Aktuell wird damit erneut von Inflationssorgen und geopolitischen Risiken geprägt, während Anleger bereits gespannt auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag blicken.

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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