Award würdigt die skalierbaren Lösungen von NIQ für Handelsintelligenz, Datenanreicherung und Messung, die auf der KI-Daten-Cloud von Snowflake basieren

NielsenIQ (NYSE:NIQ) gab heute bekannt, dass es von Snowflake, dem KI-Daten-Cloud-Unternehmen, zum Gewinner des Awards Snowflake-Produktpartner des Jahres 2026 in der Kategorie Einzelhandels- und Konsumgüter ernannt wurde. NIQ wurde bei der jährlich stattfindenden Benutzerkonferenz von Snowflake, Snowflake Summit 26, für seine Leistungen und die Bereitstellung skalierbarer, cloudnativer Lösungen auf Snowflake geehrt. Sie ermöglichen es Einzelhändlern, Marken und Medienpartnern, auf sichere Weise Daten anzureichern, die Leistung zu messen und präzisere, umsetzbare Handelsintelligenz zu nutzen.

Über die KI-Daten-Cloud von Snowflake hilft NIQ gemeinsamen Kunden dabei, organisationsübergreifend zusammenzuarbeiten, hochwertige Daten-Assets zu aktivieren und fortschrittliche Messungen zu unterstützen, während gleichzeitig starke Governance- und Datenschutzkontrollen gewährleistet werden. Durch die Integration der KI-gestützten Daten, Modelle und Harmonisierungsfunktionen von NIQ in Snowflake können Kunden fragmentierte Datensätze auf einer verlässlichen, skalierbaren Grundlage für KI vereinheitlichen. Dadurch lässt sich die KI-gestützte Entscheidungsfindung schneller operationalisieren, und Kunden können schneller auf Erkenntnisse reagieren.

"Unsere Integration mit Snowflake hat grundlegend verändert, wie unsere Kunden Handelsintelligenz in großem Maßstab aufrufen und aktivieren", sagte Mohit Kapoor, Chief Technology Officer bei NIQ. "Indem wir unsere Datenplattformen und für den Einsatz in einem Clean Room geeigneten Messlösungen auf Snowflake erstellen, helfen wir Marken und Einzelhändlern dabei, komplexe, fragmentierte Daten in zuverlässige Erkenntnisse und messbares Wachstum zu verwandeln. Wir fühlen uns geehrt, diesen Award zu erhalten, und freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam zu innovieren."

Durch die Kombination der proprietären globalen Transaktionsdaten, granularer Produkt- und Standortintelligenz sowie der fortschrittlichen Messfunktionen von NIQ mit der sicheren Datenkooperations- und Clean-Room-Technologie von Snowflake ermöglicht es NIQ den Kunden, sich im modernen Einzelhandelsökosystem schneller zu bewegen von der Datenanreicherung und -aktivierung bis hin zur Closed-Loop-Messung und -Optimierung. Diese Auszeichnung spiegelt die Vision von NIQ, die Zukunft zuverlässiger KI anzukurbeln: wo Handelsintelligenz von der Messung zur Orchestrierung übergeht. Indem NIQ proprietäre Daten und Modelle, KI-gestützte Anwendungen und sichere Datenkooperation kombiniert, ermöglicht es ein stärker automatisiertes, auf Datenschutz ausgerichtetes Ökosystem, in dem Entscheidungssysteme nicht nur über Handel informieren, sondern ihn aktiv gestalten.

"NIQ veranschaulicht, wie Partner die KI-Daten-Cloud von Snowflake nutzen können, um Handels- und Konsumgüterkunden einen realen, differenzierten Nutzen zu liefern", sagte Amy Kodl, SVP, Worldwide Alliances Channels, Snowflake. "Indem NIQ seine umfangreiche Handelsintelligenz mit den sicheren Datenfreigabe- und Clean-Room-Funktionen von Snowflake kombiniert, wird es Kunden ermöglicht, zuversichtlich zu kooperieren, die datengestützte Entscheidungsfindung zu verbessern und in der gesamten sich schnell weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft Ergebnisse effektiv zu messen."

Dieser Erfolg feiert den außergewöhnlichen Einsatz von NIQ für die Bereitstellung innovativer Lösungen und die Förderung des Kundenerfolgs mit Snowflake. Die Hauptbeiträge des Snowflake Summit 2026 können Sie hier live oder on demand abrufen. Aktuelles und die neuesten Ankündigungen von Snowflake finden Sie auf LinkedIn und X.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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