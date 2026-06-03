Die nahezu in Echtzeit arbeitende KI-Infrastruktur von Lenovo ermöglicht die Bereitstellung von IPTV, die Betriebssteuerung sowie bahnbrechende Fanerlebnisse in einem weltweit beispiellosen Ausmaß

Lenovo gab heute bekannt, dass es eine KI-gestützte Infrastrukturplattform mit nahezu Echtzeit-Fähigkeiten für den FIFA World Cup 2026 bereitstellt, um neben der herkömmlichen Kabel- und Satellitenübertragung eine IPTV-Videoübertragung (Internet Protocol Television) mit extrem geringer Latenz, eine intelligente Bereitstellung von Inhalten sowie geschäftskritische Entscheidungsfindung im gesamten Veranstaltungsökosystem und -betrieb zu ermöglichen.

Da sich das weltweit größte Sportereignis auf ein beispielloses Ausmaß vorbereitet mit drei Gastgeberländern, 48 Mannschaften und schätzungsweise 6 Milliarden Fans -, werden die FIFA, die Rundfunkanstalten und die Veranstalter von einer Live-Umgebung profitieren, die rund um die Uhr verfügbar ist und auf höchste Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Als offizieller Technologiepartner der FIFA wird Lenovo Server im International Broadcast Center in Dallas, Texas, bereitstellen, um die Rechenleistung, die Geräte und die KI-gestützten Lösungen bereitzustellen, die erforderlich sind, um jedem weltweiten Publikum jeden Moment jedes Spiels näherzubringen und den umfangreichsten Übertragungsbetrieb in der Geschichte des FIFA World Cup zu unterstützen. Mehr als 17.000 Geräte von Lenovo und Motorola sowie über 200 Ingenieure, die an den Veranstaltungsorten und den Schulungsstandorten des Team Base Camp im Einsatz sind, werden dazu beitragen, eine professionelle Durchführung zu gewährleisten.

Die Technologielösungen von Lenovo haben die Latenzzeiten innerhalb der IPTV-Infrastruktur für dieses globale Großereignis reduziert, sodass die IPTV-Verzögerungen nun unter fünf Sekunden liegen. Dies ermöglicht einen nahezu in Echtzeit erfolgenden Zugriff auf das Live-Spielgeschehen und ein besser synchronisiertes Seherlebnis. Die Server und Technologien des Lenovo ThinkSystem SR635 V3 werden dazu beitragen, die riesigen Mengen an Live-Videodaten zu verwalten, die aus Stadien in ganz Nordamerika eingehen, und den IPTV-Live-Feed der FIFA zu unterstützen, indem sie alle Spielinhalte nahezu in Echtzeit über zehn Kanäle erfassen, verarbeiten und an über 1.000 Bildschirme in den FIFA-Veranstaltungsorten verteilen. Fans, Medienvertreter, VIPs und Offizielle werden von jedem Ort innerhalb des Veranstaltungsgeländes aus von den Fanzonen bis hin zu den Medientribünen schnell auf jedes Spiel zugreifen können.

Eine KI-Leitstelle für das größte Sportereignis der Welt

Über die Übertragung hinaus wird die Technologie von Lenovo während der gesamten Dauer des FIFA World Cup 2026 im Technologie-Kommandozentrum der FIFA in Miami sowie im Turnier-Operationszentrum zum Einsatz kommen. Dieser Hub dient als zentrale "Leitstelle" für die Weltmeisterschaft, von wo aus die gesamte Technik, die die Spiele ermöglicht, von erfahrenen Ingenieuren und dem FIFA-Management nahezu in Echtzeit überwacht und gesteuert wird. Mithilfe der Unternehmenslösungen von Lenovo werden das Technologie-Kommandozentrum und das Turnierbetriebszentrum der FIFA sicherstellen, dass die Turnierorganisatoren operative Angelegenheiten im gesamten Turniergebiet zügig beobachten und bei Bedarf angehen können.

"Die KI-Infrastruktur von Lenovo definiert das Erlebnis der FIFA-Weltmeisterschaft neu und liefert Highlights nahezu in Echtzeit, Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln sowie Einblicke in einem weltweit beispiellosen Umfang", sagte Ashley Gorakhpurwalla, President des Bereichs Infrastructure Solutions bei Lenovo. "Gemeinsam mit der FIFA setzen wir KI unter den anspruchsvollsten Bedingungen der Welt ein wir lösen Probleme mit der Latenz und bringen Milliarden von Fans näher an das Geschehen heran als je zuvor, wodurch wir einen neuen Standard für Live-Sportveranstaltungen setzen."

"Der FIFA World Cup ist eines der größten und komplexesten Sportereignisse der Welt", sagte Nacho Fresco, Director of Technology bei der FIFA. "Da diese Ausgabe die größte in der Geschichte sein wird, ist es von entscheidender Bedeutung, außergewöhnliche betriebliche Effizienz und modernste Technologie zu gewährleisten. Lenovo ist ein wichtiger Partner, der uns dabei unterstützt, die strengen Anforderungen an niedrige Latenzzeiten zu erfüllen, die für Live-Produktionsumgebungen unerlässlich sind."

Die weltweit größte Bühne antreiben

Der FIFA World Cup 2026 zeigt die Fortschritte im Bereich der KI in der Praxis, die Lenovo ermöglicht. Lenovo wird komplexe Edge-Computing-Lösungen vor Ort verwalten und so die Latenz erheblich reduzieren dort, wo reine Cloud-Lösungen die Anforderungen der Fernsehübertragung nicht erfüllen konnten. Während des Welt Cup werden Technologien auf Basis von Lenovo ThinkSystem-Servern, die für hochverdichtete, geschäftskritische Umgebungen mit enormem Durchsatzbedarf und nahezu in Echtzeit arbeitender Betriebsleistung entwickelt wurden, folgende Bereiche unterstützen:

Überwachung der technischen Systeme im Stadion und im gesamten Turnierbereich nahezu in Echtzeit

Live-Übertragung, Streaming und IPTV-Ausstrahlung

Schnelle Erkennung von Vorfällen und Behebung von Problemen zur Minimierung von Störungen und Ausfallzeiten

Verbesserung des Fanerlebnisses durch Echtzeit-Einblicke und Transparenz

Lenovo sorgt durch KI-gestützte Innovationen für ein noch intensiveres und verständlicheres Seherlebnis. KI-gestützte 3D-Spieler-Avatare ermöglichen eine klarere Visualisierung komplexer Entscheidungen wie Abseitsentscheidungen in Echtzeit. Diese Avatare wurden unter Verwendung modernster GenAI-Technologie und realer Spielerdaten entwickelt und sollen den Fans helfen, das Spielgeschehen besser zu verstehen. Diese Avatare werden zudem einen zusätzlichen Mehrwert bieten, um die FIFA-Schiedsrichter bei der Entscheidung über Abseitssituationen während der Spiele zu unterstützen.

Um das Erlebnis vor Ort in drei Ländern zu verbessern, führt Lenovo Lösungen ein, die darauf ausgelegt sind, Sicherheit, Effizienz und Besuchererlebnis zu steigern:

KI-gesteuerte Navigationssysteme verringern Staus und verbessern die Bewegungsabläufe zwischen den Veranstaltungsorten.

KI-gestützte, stabilisierte "Schiedsrichterperspektiven" bieten eine Sicht aus der Ich-Perspektive mit bis zu 50 weniger Bewegungsunschärfe.

Fesselnde digitale und holografische Erlebnisse eröffnen den Fans neue Möglichkeiten, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen.

Gleiche Voraussetzungen durch Smarter Football for All

Lenovo treibt den Wandel in der Sportbranche aktiv voran und setzt sich im Rahmen seiner Vision "Smarter AI for All" weiterhin für die Demokratisierung des Fußballs ein. Anlässlich des FIFA World Cup 2026 wird Lenovo die FIFA AI Pro-Plattform einsetzen, einen KI-gestützten Wissensassistenten der nächsten Generation, der Trainern, Spielern und Analysten taktische Einblicke liefert. Die Plattform, die auf der Grundlage von Lenovo's AI Factory entwickelt wurde, wird allen 48 am Turnier teilnehmenden Teams zur Verfügung gestellt, wodurch der Zugang zu Analysen auf Spitzenniveau für alle zugänglich gemacht und zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen beigetragen wird.

Das Turnier nach Hause holen mit den Special-Edition-Kollektionen

Für Fußballfans bietet Lenovo eine einzigartige Möglichkeit, ihre Leidenschaft durch eine Kollektion von Geräten der FIFA Special Edition aus den Bereichen Business, Consumer und Gaming zum Ausdruck zu bringen. Die Produktpalette, die sich durch exklusive Branding- und Verpackungselemente zum FIFA World Cup 2026 auszeichnet, umfasst das motorola razr FIFA World Cup 26th Edition, das ThinkPad X9-14 Gen 1, das ThinkPad X1 Carbon Gen 13 und 14, das Yoga Slim 7i ultra Aura Edition (14", 11), das Idea Tab sowie das Lenovo Legion Pro 7i (16", 10). Mit diesen Modellen in limitierter Auflage können Fans noch lange nach dem Schlusspfiff ein Stück des größten Sportereignisses der Welt bei sich tragen.

Der Umfang und die Komplexität dieser Aktivitäten spiegeln Lenovos umfassende Investitionen in die Sporttechnologie wider. Im März hat Lenovo einen speziellen Sportbereich eingeführt, der darauf ausgerichtet ist, Organisationen zu unterstützen, die in Live-Umgebungen, globalen Umgebungen und missionskritischen Umgebungen tätig sind. Durch die Integration von KI-Infrastruktur, Edge-Computing, Geräten und Diensten in ein einheitliches Modell ermöglicht Lenovo Sportorganisationen den Übergang von fragmentierten Systemen zu einer durchgängigen Echtzeit-Betriebssteuerung.

Als offizieller Technologiepartner der FIFA unterstützt Lenovo das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Die FIFA vertraut darauf, dass Lenovo das gesamte technologische Rückgrat des Turniers bereitstellt von KI-Geräten über die Infrastruktur bis hin zu Lösungen -, um den Fans ein einzigartiges und intensives Erlebnis zu bieten und den 48 teilnehmenden Mannschaften einen beispiellosen Zugang zu Daten und Analysen zu ermöglichen. Besuchen Sie die FIFA-Seite auf Lenovo.com, um Lenovo bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu erleben.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für erstklassige Innovation und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an 21 Forschungs- und Entwicklungsstandorten in 11 Märkten und einer globalen Lieferkette mit mehr als 30 Produktionsstätten in 10 Märkten ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt, unter anderem durch Platz 8 im Gartner Supply Chain Top 25. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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