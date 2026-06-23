In diesem Jahr wurde Lenovo erneut in die Gartner Supply Chain Top 25 for 2026 aufgenommen und erreichte mit Platz sieben weltweit seine bisher beste Platzierung. Die Gartner Supply Chain Top 25 ist ein renommiertes jährlich veröffentlichtes Ranking der weltweit führenden Lieferketten, das bereits zum 22. Mal veröffentlicht wird. Es identifiziert, würdigt und porträtiert herausragende Leistungen im Supply-Chain-Management. Supply-Chain-Teams nutzen die Gartner Supply Chain Top 25 als Benchmark, um ihre Leistung zu bewerten, Betriebsabläufe weiterzuentwickeln und ihre Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Lenovo belegte 2025 Platz acht, 2024 Platz zehn und 2023 ebenfalls Platz acht.

KI stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

In den vergangenen zwölf Monaten waren globale Lieferketten durch Zölle, Komponentenengpässe und geopolitische Spannungen mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert. Auf diese schwierigen Rahmenbedingungen hat Lenovo erfolgreich reagiert, indem das Unternehmen die KI-Infrastruktur seiner globalen Lieferkette kontinuierlich ausgebaut und so deren Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und operative Leistungsfähigkeit im großen Maßstab gestärkt hat.

Im vergangenen Jahr hat Lenovo sein "digitales Nervensystem" für Supply-Chain-Intelligence weiterentwickelt und iChain erschaffen ein kontinuierlich lernendes Orchestrierungssystem, das weltweit Tausende von Lieferanten und mehr als 30 Produktionsstandorte koordiniert. iChain erzielt bereits messbare Ergebnisse für Lenovos Lieferkettenbetrieb: Entscheidungen werden 60 Prozent schneller getroffen, Störungen werden in Echtzeit behoben, und 90 Prozent der Netzwerksimulationen laufen inzwischen automatisiert ab. Dadurch verkürzt sich der Zeitaufwand für manuelle Analysen von zwei bis drei Wochen auf lediglich zwei bis drei Stunden.

Lenovo bekennt sich weiterhin zu Nachhaltigkeit und richtet seinen Fokus auf zukunftssichere Geschäftsabläufe, indem es seine Lieferkette noch widerstandsfähiger und intelligenter macht.

"Unsere globale Lieferkette war bei Lenovo schon immer eine tragende Säule unserer operativen Exzellenz", erklärt Che Min Tu, Senior Vice President und Group Operations Officer bei Lenovo. "In den vergangenen zwölf Monaten ist die Fähigkeit, rasch auf Störungen zu reagieren, für jedes Unternehmen geschäftskritisch geworden. Durch die konsequente Integration von KI in unsere Abläufe können wir schneller auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen und flexibel auf komplexe Situationen eingehen. Wir bewältigen Störungen nicht nur, sondern gehen gestärkt aus ihnen hervor. Dieser Ansatz hat Lenovo dabei geholfen, sich erfolgreich auf veränderte Marktbedingungen einzustellen, Wettbewerbsvorteile zu realisieren und das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte einzufahren."

Mehr Resilienz für messbare Geschäftsergebnisse

Diese Widerstandsfähigkeit spiegelt sich zunehmend in den Geschäftsergebnissen wider. Lenovo konnte seine Spitzenposition im weltweiten PC-Markt behaupten, wobei sich der Abstand zum zweitplatzierten Wettbewerber auf den größten Wert der vergangenen 15 Jahre vergrößerte.

Zugleich hat die Integration der Lieferkette der Infrastructure Solutions Group in das globale Netzwerk von Lenovo das Wachstum des Infrastrukturgeschäfts beschleunigt und zu Rekordwerten bei operativem Gewinn und Marge beigetragen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität globaler Lieferketten entwickelt Lenovo sein Geschäftsmodell über das großvolumige PC-Geschäft hinaus weiter, in dem ein einzelnes Gerät durchschnittlich rund 2.500 Komponenten umfassen kann. Damit trägt das Unternehmen der stark steigenden Nachfrage nach KI-Infrastrukturen, Unternehmenslösungen und Workloads der nächsten Generation Rechnung und schafft die Voraussetzungen, um seine Führungsposition im globalen Lieferkettenumfeld weiter zu konsolideren durch den Ausbau der Fertigung von KI-Servern, die Erweiterung der Kapazitäten für flüssigkeitsgekühlte Server und die Stärkung seines globalen Produktionsnetzwerks mit starker regionaler Verankerung.

Die globale, antifragile Lieferkettenstrategie von Lenovo

Heute umfasst Lenovos Lieferkette mehr als 30 Produktionsstandorte in 10 Märkten in den Regionen Asien-Pazifik, China, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Nord- und Südamerika. Im vergangenen Jahr begann Lenovo mit dem Bau eines neuen Produktionsstandorts in Riad, Saudi-Arabien. Nach der Inbetriebnahme wird die hochmoderne Anlage PCs, Smartphones und Server für die Märkte im Nahen Osten und in Afrika produzieren. Darüber hinaus werden dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, Programme zur Förderung lokaler Fachkräfte sowie ein Customer Experience Center eingerichtet. Lenovo verfolgt das Ziel, Tausende Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, den Wissenstransfer zu fördern und langfristige wirtschaftliche Wertschöpfung in Saudi-Arabien voranzutreiben.

Darüber hinaus wurde der Lenovo-Produktionsstandort im mexikanischen Monterrey kürzlich als einer von zwölf neuen Standorten in das Global Lighthouse Network des World Economic Forum aufgenommen. Das Netzwerk vereint 201 führende Produktionsstandorte weltweit, die für den erfolgreichen Einsatz moderner Technologien im großen Maßstab ausgezeichnet wurden. Monterrey ist der zweite Lenovo-Standort, dem diese Anerkennung zuteilwird. Bereits im Januar 2023 wurde das Werk des Unternehmens in Hefei (China) in das Netzwerk integriert.

Im September 2025 kündigte Lenovo umfangreiche Investitionen sowie den Ausbau der Beschäftigung an seinem US-amerikanischen Produktions- und Fulfillment-Campus in Whitsett im Bundesstaat North Carolina an. Der aus drei Gebäuden bestehende Campus bietet eine Gesamtfläche von mehr als 800.000 Quadratfuß und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Standort unterstützt die Fertigung von Servern, die Integration von Rack-Systemen sowie die Auftragsabwicklung für Kunden aus allen US-Bundesstaaten.

Wie werden Unternehmen für den Gartner Supply Chain Top 25 bewertet?

Die Platzierungen in den Gartner Supply Chain Top 25 basieren zu gleichen Teilen auf Geschäftskennzahlen und Bewertungen durch Fachkollegen sowie Gartner-Experten.

Zu den Unternehmenskennzahlen gehören Finanz- und ESG-Kennzahlen (Environmental, Social and Governance). Die Finanzkennzahlen basieren auf einer Kombination der über drei Jahre gewichteten Rendite auf Sachanlagen (Return on Physical Assets, ROPA), der Veränderung des ROPA-Werts, dem Umsatzwachstum sowie dem Lagerumschlag. Die ESG-Daten stammen aus vertrauenswürdigen Drittquellen und bewerten Engagement, Transparenz und Leistung in den jeweiligen ESG-Bereichen.

Die Bewertung durch Fachkollegen und Gartner-Experten basiert auf dem Feedback von Branchenvertretern sowie Gartner-Experten. Die teilnehmenden Fachkollegen stimmen für die aus ihrer Sicht 25 besten Lieferketten ab. Grundlage ihrer Bewertung sind der wahrgenommene Reifegrad und die Führungsstärke der Lieferkette über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Besonders berücksichtigt werden Lieferketten, die als strategischer Vermögenswert eingesetzt werden, um geschäftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, organisationsübergreifende Partnerschaften zu fördern und auch unter unsicheren Rahmenbedingungen erfolgreich zu sein.

Lesen Sie hier den vollständigen Gartner-Report "Supply Chain Top 25 for 2026".

Gartner-Pressemitteilung: Gartner veröffentlicht das Ranking der Global Supply Chain Top 25 für das Jahr 2026

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Über Lenovo

Lenovo ist ein global führendes Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 83 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen belegt Platz 196 der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten weltweit. Getreu seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-AI-Strategie für Personal AI eine persönliche KI, die auf mehreren Geräten verfügbar ist und Enterprise AI, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie baut auf dem konsequenten Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse, einem umfassenden KI-Portfolio aus Endgeräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets und Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Systeme, High-Performance Computing und softwaredefinierte Infrastrukturen) sowie Software, Lösungen und Services auf. Mit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit und einer globalen Lieferkette mit über 30 Produktionsstandorten in 10 Märkten genießt Lenovo breite Anerkennung für seine operative Exzellenz. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.lenovo.com. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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