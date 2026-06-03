

WASHINGTON (dpa-AFX) - VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) released earnings for its first quarter that Increases, from last year



The company's bottom line came in at $260.93 million, or $1.57 per share. This compares with $228.19 million, or $1.37 per share, last year.



Excluding items, VEEVA SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $371.13 million or $2.24 per share for the period.



The company's revenue for the period rose 16.3% to $882.94 million from $759.04 million last year.



VEEVA SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $260.93 Mln. vs. $228.19 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.37 last year. -Revenue: $882.94 Mln vs. $759.04 Mln last year.



-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.21 To $ 2.22 Next quarter revenue guidance: $ 902 M To $ 905 M Full year EPS guidance: $ 9.05 Full year revenue guidance: $ 3.635 B To $ 3.645 B



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