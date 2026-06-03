Die Nemetschek-Aktie steht nach der jüngsten Erholung erneut an einer heiklen charttechnischen Stelle. Zwar stellte mein Kollege Rudolf Schneider gestern die Frage, ob die Aktie nach dem massiven Rückgang genug gelitten hat und wieder interessant wird. Der Chart liefert jedoch noch keine eindeutige Entwarnung, zumal auch die saisonale Lage in den kommenden Wochen eher Gegenwind signalisiert. Klarer Gegenwind gegeben Nach dem starken Abverkauf vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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