© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoBroadcom hat mehr Gewinn als erwartet erzielt - und trotzdem ist die Aktie nach Börsenschluss abgestürzt. Der Grund dafür liegt ausgerechnet dort, wo Anleger den nächsten Wachstumsschub erwartet hatten.Broadcom hat geliefert - trotzdem straft die Börse den Chipriesen brutal ab. Nach der Veröffentlichung der Zahlen rutschte die Aktie um 13,78 Prozent ab. Für einen Titel, der seit Jahresbeginn fast 40 Prozent zugelegt hat und sich seit Ende 2022 nahezu verneunfacht hat, ist das ein Warnsignal. Auf den ersten Blick sieht das Zahlenwerk nicht nach einem Crash aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar und damit über den erwarteten 2,40 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 48 Prozent …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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