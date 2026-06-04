Während KI-Aktientitel an den Börsen neue Rekordwerte erklimmen, braut sich unter der Oberfläche eine negative Stimmung gegen die bahnbrechende Technologie zusammen. Die Skepsis richtet sich dabei nicht mehr nur gegen die Technologie selbst. Zunehmend gerät das gesamte wirtschaftliche Modell hinter dem KI-Boom in die Kritik. Während einige wenige Konzerne und Investoren enorme Gewinne erzielen, fürchten viele Bürger steigende Strompreise, Arbeitsplatzverluste, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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