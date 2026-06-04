Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang - zumindest auf dem Papier - die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Der Multimilliardär wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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