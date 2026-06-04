Zürich - Die Westhive AG setzt ihren Wachstumskurs fort und kündigt mit Westhive Altstetten einen neuen Standort in Zürich an. Der neue Hub entsteht an der Flurstrasse, direkt gegenüber dem Koch-Quartier, und vereint auf rund 5'000 Quadratmetern Arbeitsplätze, Eventflächen und Gastronomie unter einem Dach. Altstetten zählt aktuell zu den dynamischsten Entwicklungsgebieten der Stadt Zürich. Der Stadtteil befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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