Frankfurt - Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre 2025 kräftig wachsen lassen und auch die Schweiz als wichtigen Vermögensstandort gestärkt. Weltweit 25,3 Millionen Menschen verfügten laut einer Analyse im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024, hiess es im Bericht des Beratungsunternehmens Capgemini. Das Vermögen der Reichen weltweit legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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