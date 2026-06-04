Interlaken - Mit einem klaren Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und unternehmerische Handlungsfähigkeit startet heute in Interlaken das 28. Swiss Economic Forum (SEF). Unter dem Motto «Unbreakable?» widmet sich die diesjährige Ausgabe der Frage, wie Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend volatilen Welt halten und stärken können. Rund 1'350 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab