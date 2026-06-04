Zürich - Vor den Sommerferien haben viele Schweizer Mobilfunkanbieter ihre Preise für die Benutzung des Handys im Ausland (Roaming) gesenkt. Die Senkung ist deutlich ausgefallen, wie eine Analyse des Internetvergleichsdienstes Moneyland ergab. «Bei den Roamingpaketen gibt es in diesem Jahr im Schweizer Markt so viel Bewegung wie seit vielen Jahren nicht mehr», erklärte Moneyland-Telekomexperte Ralf Beyeler in einem Communiqué vom Donnerstag. Insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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