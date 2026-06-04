Elon Musk steht vor dem nächsten historischen Meilenstein seiner Unternehmerkarriere. Mit dem geplanten Börsengang von SpaceX könnte der Tesla-Chef dem Status eines Billionärs so nahe kommen wie kein Mensch zuvor. Aus dem aktualisierten Börsenprospekt des Raumfahrtkonzerns geht hervor, dass die Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 Dollar platziert werden sollen. Damit würde SpaceX bereits zum Börsendebüt auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar kommen.• SpaceX plant IPO am 12. Juni zu 135 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär