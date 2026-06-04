Basel / München - Das Schweizer Digital-Health-Unternehmen docdok.health und CHERRY Digital Health haben eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Integration der KI-Plattform ePACLARA von docdok.health in Cherry TIM.Pro, die digitale Kommunikations- und Arbeitsplatzlösung von CHERRY für Arztpraxen, MVZ und weiteren Leistungserbringern im Gesundheitswesen in Deutschland. Durch die Partnerschaft erhalten Ärztinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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