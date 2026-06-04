Zürich - Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) lanciert eine Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von rund CHF 41 Millionen. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zu einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20. Zielvolumen: rund CHF 41 Millionen Zeichnungsfrist: 09. Juni bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr MESZ Liberierung: 25. Juni 2026 Ausgabepreis: CHF 103.20 EmissionsablaufDie Emission erfolgt kommissionsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab