© Foto: Dall-EBitcoin fiel zeitweise unter 62.000 US-Dollar und löste damit Liquidationen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar am Kryptomarkt aus.Der Kryptomarkt erlebt seine schwerste Verkaufswelle seit Monaten. Bitcoin ist am Donnerstag im asiatischen Handel zeitweise unter die Marke von 62.000 US-Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar zurückgerutscht. Die abrupte Abwärtsbewegung löste massive Zwangsliquidationen aus und vernichtete innerhalb von nur 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Die größte Kryptowährung der Welt konnte sich im weiteren Handelsverlauf zwar leicht stabilisieren, notierte am Donnerstagmorgen jedoch weiterhin …
Enthaltene Werte: BTC~USD,US46438F1012Den vollständigen Artikel lesen
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