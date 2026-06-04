Die Helios Solar AG hat den Wertpapierprospekt für ihren geplanten Börsengang im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. Das Unternehmen will bis zu 7,6 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 4,00 Euro anbieten. Daraus ergäbe sich ein Emissionsvolumen von bis zu 30,4 Millionen Euro. Die Angebotsfrist soll am 22. Juni beginnen und am 6. Juli enden; der erste Handelstag ist für den 28. Juli vorgesehen. Nach Angaben des Unternehmens sollen bei vollständiger Platzierung der Aktien Nettoerlöse von rund 26,9 Millionen Euro erzielt werden. Davon will Helios Solar etwa ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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