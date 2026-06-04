Bern - In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im Mai nur leicht zurückgegangen. Bei den Arbeitsämtern waren etwas weniger Menschen als arbeitslos registriert gewesen, die Arbeitslosenquote verblieb derweil auf dem April-Niveau. In den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende Mai 2026 insgesamt 140'275 Personen als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 2627 weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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