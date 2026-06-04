Weil landwirtschaftliche Flächen, die für PV-Freiflächen verpachtetet sind, ihre Begünstigung bei der Erbschaftssteuer verlieren, sieht der BDEW den Solar-Ausbau in Gefahr. Der Verband fordert gesetzliche Änderungen. Der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) regt eine Änderung der erbschaft- und schenkungssteuerlichen Behandlung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen an. Hintergrund des Vorstoß ist, dass die gegenwärtigen Regelungen im Erbschaftsrecht dazu führten, dass landwirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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