von pv magazine Global Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Jinkosolar stellte seine neue Modulserie "Tiger Neo 5. 0" auf der Fachmesse SNEC 2026 in Shanghai vor. Der Modulhersteller erklärte, das Produkt stelle eine Weiterentwicklung seines früheren 670-Watt-Moduls "Tiger Neo 3. 0" dar. Es liefert bei gleicher Modulgröße wie die Vorgängergeneration nun eine Leistung von bis zu 700 Watt, bei einem Modulwirkungsgrad von 25,91 Prozent und einer Leistungsdichte von mehr als 259 Watt pro Quadratmeter. Jinko Solar nutzt für sein Modul ein hochreines, homogenes Siliziumsubstrat, eine breitbandige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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