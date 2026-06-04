Auf diese Zahlen hatte man noch gewartet und sich ein stückweit gefreut - KI-Profiteur Broadcom präsentierte am gestrigen Mittwoch die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Freude über das Zahlenwerk währte jedoch nur kurze Zeit. Die Aktie geriet in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel unter Druck. Das mag zunächst überraschen, wusste doch "eigentlich" auch der Ausblick auf den ersten Blick zu überzeugen.Broadcom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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