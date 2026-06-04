Zürich - Die Falco Global Partners AG freut sich, den erfolgreichen Exit ihrer Venture-Capital-Beteiligung an Cormetech, Inc., einem US-amerikanischen Hersteller von SCR-Katalysatoren (Selektive Katalytische Reduktion), bekanntzugeben. Dieser erfolgt im Anschluss an die jüngst bekanntgegebene Übernahme des Unternehmens durch Johnson Matthey PLC (LSE:JMAT), den im FTSE 100 gelisteten Spezialchemiekonzern. Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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