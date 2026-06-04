Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Mai von der Erholung an den Aktienmärkten profitiert. Sie erzielten eine durchschnittliche Rendite von 1,6 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die durchschnittliche Performance damit bei 3,3 Prozent im Plus, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto hervorgeht. Die positive Entwicklung wirkte sich auch auf die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen aus. Der kapitalgewichtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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