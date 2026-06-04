Zürich - Die Angebotspreise für Wohneigentum in der Schweiz haben sich im Mai in verschiedene Richtungen entwickelt. Während die Preise für Einfamilienhäuser leicht sanken, stiegen jene für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vormonat leicht. Konkret gingen die ausgeschriebenen Preise für Einfamilienhäuser gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ImmoScout24-Kaufindex hervor, der gemeinsam mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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