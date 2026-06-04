Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die negativen Vorgaben abgeschüttelt und Gewinne verbucht. Anleger setzten offenbar weiterhin auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg, auch wenn die Lage undurchsichtig bleibe. So haben Israel und Libanon einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe gestartet. Daneben gab es zwar im KI-Sektor einige Gewinnmitnahmen in Übersee, eine wirkliche Korrektur sei aber noch nicht zu erkennen, hiess es am Markt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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