Die Nvidia-Aktie befindet sich nach dem Erreichen neuer Höchststände erstmals wieder in einer größeren Korrektur. Vom Allzeithoch ging es zuletzt um knapp -10% nach unten. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate überrascht eine solche Bewegung jedoch kaum. Viel wichtiger ist die Frage, ob Käufer die aktuelle Schwächephase erneut nutzen. Nvidia bleibt einer der größten Profiteure des KI-Booms An der grundlegenden Investmentstory hat sich zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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