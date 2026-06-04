Die BayWa-Aktie bewegt sich seit Wochen kaum von der Stelle und pendelt um die Marke von 2,60 €. Am Donnerstag notiert sie bei 2,65 €. Gegenüber dem Zwischenhoch im Januar bei 4,30 € entspricht das einem Kursverlust von fast -40%. Die Unsicherheit rund um die Zukunft des Konzerns bleibt damit hoch. Was bedeutet das für Anleger? Sanierungskonzept gerät unter Druck Derzeit belasten mehrere Faktoren die Entwicklung des Unternehmens. Besonders kritisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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