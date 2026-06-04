Redcare Pharmacy - seit Monaten Prügelknabe der Shortseller, schoss gestern plötzlich um über +9% nach oben. Am Abend dann aber die schlechte Nachricht: Redcare muss den MDAX verlassen. Zwei völlig gegenläufige Impulse, doch was bedeutet dieses Tauziehen für die Aktie, und wer steht als potenzieller Nachfolger für den MDAX bereit? Das Kabinett liefert Das Bundeskabinett hat eine Honorarerhöhung für Apotheken beschlossen, die Redcare als führenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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