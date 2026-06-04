Zürich - Regulatorische Anforderungen, technologischer Wandel und veränderte Kundenerwartungen prägen die Weiterentwicklung der Versicherungsbranche. Vor diesem Hintergrund verstärkt Adnovum ihre Branchenkompetenz und hat per 1. März 2026 Christian Straube zum Head of Industry Insurance ernannt. Der ausgewiesene Versicherungsexperte bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Business, Technologie und Organisation mit. Zuvor war er unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab