Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone legte am Mittag um 0,3 Prozent auf 6.071 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,4 Prozent auf 10.293 Punkte. Für den Züricher SMI wiederum ging es um 0,5 Prozent auf 13.282 Punkte bergauf. Die Lage im Nahen Osten blieb derweil undurchsichtig. So haben sich Israel und der Libanon nach Angaben des US-Aussenministeriums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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