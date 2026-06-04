E3/DC hat am Pfingstwochende 110.000 PV-Anlagen auf ihre Netzberträglichkeit untersucht. Trotz viel Sonnenschein und geringer Nachfrage haben die Ortsnetze kein Problem mit den PV-Anlagen gehabt. Im Gegenteil: die Energie wurde auf Ortsebene verbraucht. Dass auch bei viel Sonnenschein und wenig Stromnachfrage die Niederspannungsnetze leistungsfähig bleiben, zeigt eine Untersuchung des PV-Anbieters E3/DC. Das zur Hager-Gruppe zählende Unternehmen hatte am Pfingstwochenende 2026 (Ende Mai) die Spannungsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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