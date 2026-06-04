Nach dem von Verlusten geprägten Mittwochshandel fasst der Dax zur Stunde wieder frischen Mut und probiert sich an einer Erholung. So tastet sich der deutsche Leitindex im frühen Donnerstagshandel wieder an die Marke von 25.000 Punkten heran.Ob es nun eine Reaktion auf die vorherigen Verluste ist oder der Dax auf die sinkenden Ölpreise reagiert, sei einmal dahingestellt. Für den Index ist das Ziel klar definiert: Er muss die Woche oberhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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