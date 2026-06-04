Heute entscheidet sich, ob die Märkte in die nächste Woche mit Rückenwind oder neuem Gegenwind starten.Der Freitag gehört dem US-Arbeitsmarktbericht: Die Mai-Zahlen zu Beschäftigung und Lohnwachstum dürften unmittelbar die Zinsspekulationen rund um die Fed neu kalibrieren - und damit den Takt für Aktien, Anleihen und den Dollar vorgeben. Während Wall Street auf die Daten wartet, halten gleich drei Tech-Schwergewichte ihre Hauptversammlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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