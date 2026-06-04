Zürich - Robeco überschreitet in weniger als 18 Monaten die Marke von 2 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen in aktiven ETFs. Robeco hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das verwaltete Vermögen (AuM) in ETFs ist bis Ende Mai 2026 auf rund 2,2 Milliarden Euro angewachsen - weniger als 18 Monate nach der Auflegung seines ersten aktiven ETFs im November 2024. Sein grösstes Produkt, der 3D Global Equity UCITS ETF, hat kürzlich ein verwaltetes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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