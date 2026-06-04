Bern - Die Schweizer Finanzinstitute haben ihre Vorkehrungen gegen Geldwäscherei zwar verbessert, aus Sicht der Finanzmarktaufsicht Finma besteht aber weiterhin Handlungsbedarf. Besonders bei der Einschätzung und Überwachung von Risiken könnten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute ihre Möglichkeiten noch besser nutzen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Finma überprüfte Risikoanalysen von mehr als 30 Banken nach einer Untersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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