Volkswagen will für seine "Einheitszelle" angeblich den südkoreanischen Batteriehersteller Samsung SDI als weiteren Lieferanten ins Boot holen. Die standardisierte Batteriezelle wird bislang von VW-Tochter PowerCo in Salzgitter sowie von der VW-Beteiligung Gotion in China hergestellt. Laut einem von VW selbst bislang noch unbestätigten Bericht des für gewöhnlich gut informierten südkoreanischen Portals "The Elec" hat Samsung SDI einen Großauftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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