Erst Rekordhoch, dann Kursrutsch: Softbank erlebt einen harten Stimmungswechsel. Die Aktie des japanischen Tech-Investors fiel in Tokio heute zweistellig und ist damit deutlich stärker unter Druck geraten als viele andere asiatische Technologiewerte. Auslöser ist die breitere Gewinnmitnahme im KI- und Tech-Sektor. Doch bei Softbank kommt ein besonderer Faktor hinzu.Der Konzern ist inzwischen eine der aggressivsten Wetten auf den KI-Boom. Die Softbank-Aktie hatte zuletzt einen spektakulären Lauf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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