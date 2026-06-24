© Foto: Matt Freed - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDie Roboter von Agility Robotics arbeiten bereits für große Industriekonzerne. Nun rückt das Unternehmen auch bei Anlegern stärker in den Fokus.Der US-Robotikhersteller Agility Robotics steht vor dem Gang an die Börse. Das Unternehmen, dessen menschenähnliche Roboter bereits in Lagerhäusern und Produktionsstätten eingesetzt werden, wird im Rahmen einer Fusion mit der Mantelgesellschaft Churchill Capital XI mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Unternehmensvertreter. Nach Abschluss der Transaktion soll die Aktie unter dem Kürzel AGLT gehandelt werden. Die Unternehmen erwarten einen Bruttoerlös von mehr als 600 Millionen …
Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US67066G1040,JP3436100006,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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