Die SK-Hynix-Aktie hat am Dienstag in Seoul deutlich nachgegeben. Doch schon zur Wochenmitte verzeichnete der HBM-Speicherproduzent einen Stabilisierungsversuch. Durch die Ausgabe von ADRs will der Konzern, der ein wichtiger Nvidia-Partner ist, nun weitere Milliarden einnehmen. • SK Hynix hat zur Wochenmitte an der Heimatbörse einen Stabilisierungsversuch gestartet.• SK Hynix plant die Platzierung von ADRs • Durch die Maßnahme will der Konzern rund 29 Milliarden Dollar einnehmen.Der Speicherchip-Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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