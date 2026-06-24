Offenbar hat es hochrangige Gespräche einer rund 30-köpfigen LG-Delegation im NVIDIA-Hauptquartier in Santa Clara gegeben. Damit rückt die Anfang Juni angekündigte Kooperation in KI-Infrastruktur, Robotik und "Physical AI" näher an konkrete Projekte. Nvidia nennt LG Electronics, LG Energy Solution, LG Uplus und LG CNS als Partner für skalierbare KI-Fabriken auf Basis von Nvidida DSX. Für Anleger wird LG damit nicht mehr nur als Hersteller von Fernsehern und Haushaltsgeräten gesehen, sondern als möglicher Industriepartner für Rechenzentren, digitale Zwillinge, Serviceroboter und intelligente Fabriken.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 26.
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