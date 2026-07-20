Nach dem kräftigen Rücksetzer der vergangenen Handelstage meldet sich der Chipsektor heute stark zurück. Ein neuer Impuls kommt unter anderem von AMD. Der Nvidia-Konkurrent hat "Helios" - das erste Komplettsystem, das dem Marktführer ernsthaft die Stirn bieten kann - vorgestellt und mit Microsoft bereits einen prominenten Abnehmer gefunden.• Mit Helios startet AMD die bislang größte Offensive gegen Nvidia im Geschäft mit KI-Rechenzentren.• Microsoft, Meta, OpenAI und Oracle wollen die neue Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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