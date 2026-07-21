Erneuter Führungswechsel: Nach einer beeindruckenden Rekordrally haben die Aktien von Apple zum Wochenauftakt den Rückwärtsgang eingelegt. Damit musste der iPhone-Konzern auch im Rennen mit dem KI-Chipspezialisten Nvidia um den Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen.Zwar hatte Apple den Konkurrenten am Freitag zwischenzeitlich erneut überholt, doch bereits am Montag zog Nvidia dank eines Kursanstiegs von 1,1 Prozent wieder vorbei. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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