Neuenburg - Der Iran-Krieg hat die Inflation in der Schweiz im Mai auf erhöhtem Niveau gehalten. Der Ölpreisschock, aber auch die höheren Wohnungsmieten trugen dazu bei. Im Vergleich zum Ausland ist die Teuerung hierzulande allerdings immer noch moderat. Konkret haben die Schweizer Konsumentenpreise im Mai um 0,6 Prozent aufgeschlagen im Vergleich zum Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit blieb die Teuerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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