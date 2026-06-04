Die Partners Group-Aktie schockierte die Börse am gestrigen Mittwoch mit einem völlig unerwarteten Kurscrash von -16%. Am Donnerstagvormittag kann sich der Kurs des Schweizer Vermögensverwalters mit +2% leicht erholen. Was war da los und ist das nun die perfekte Kaufgelegenheit für Dividendenjäger? Eine unerwartete Hiobsbotschaft Der deutliche Kurseinbruch der Partners Group-Aktie zur Wochen lag an einer Nachricht, die den gesamten europäischen Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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