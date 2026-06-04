Die Alphabet-Aktie befindet sich nach dem Erreichen neuer Höchststände in einer Korrekturphase. Vom Allzeithoch ging es zuletzt um rund -12% nach unten. Damit trifft die Aktie nun auf eine Kurszone, die aus charttechnischer Sicht besonders wichtig werden könnte. Milliarden-Investitionen sorgen für Diskussionen Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt vor allem die Ankündigung von Alphabet, bis zu 80 Milliarden US$ frisches Kapital aufzunehmen. Das Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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