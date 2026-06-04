Mit dem in Europa entwickelten neuen Prozessor Rhea1 soll die EU unabhängig von Intel, AMD und Nvidia werden. Gefertigt wird der Chip allerdings nicht bei uns. Das französische Unternehmen SiPearl zeigt auf der IT-Messe Computex in Taipeh erstmals seinen ARM-Prozessor Rhea1. Der Chip soll Europa eine Hardware-Alternative zu den etablierten Herstellern AMD, Intel und Nvidia bieten. Die European Processor Initiative (EPI) hat das Ziel, die Abhängigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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