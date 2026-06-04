Mehr als 20 Jahre nach der Errichtung hat Enova einen Windpark in Meppen durch neue Anlagen ersetzt. Die Leistung steigt um das Vierfache. Windkraftentwickler Enova hat das bisher größte Repowering-Projekt der Unternehmensgeschichte realisiert. Wie das Unternehmen aus Bunderhee mitteilte, handelt es sich um einen Windpark in Meppen im Landkreis Emsland. Diesen habe Enova nach rund zwei Jahren Bauzeit erfolgreich in Betrieb genommen. Die neuen Anlagen erreichten demnach eine installierte Gesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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