© Foto: Sven Hoppe - dpaEin neuer Player in Sachen Quanten geht an die Nasdaq: Quantinuum. Das Unternehmen kann dabei einige vielversprechende Projekte vorweisen ...Am Donnesrstag geht Quantinuum an die Börse. Das Unternehmen soll bei US-Börsenstart an der Nasdaq gelistet werden. Dabei werden 21.052.632 Aktien in einer indikativen Preisspanne von 45-50 US-Dollar angeboten. Zusätzlich können die Banken J.P. Morgan und Morgan Stanley noch bis zu rund 3,16 Millionen weitere Aktien verkaufen, falls die Nachfrage hoch ist, als Mehrzuteilungsoption. Wenn diese Option vollständig genutzt wird, könnte der Gesamtwert des Unternehmens bei etwa 12,7 Milliarden US-Dollar liegen. Das wäre etwas mehr als die Bewertung von 10 …
Enthaltene Werte: US4385161066Den vollständigen Artikel lesen
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