Die Volatilität auf dem europäischen Gasmarkt hat sich während der Zeit des Iran-Krieges mehr als verdoppelt und wird vor allem durch Energiehandelsalgorithmen angeheizt. Dies ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung von Montel News, das sie am Donnerstag veröffentlichten. Besonders betroffen von Schwankungen sei der untertägige Handel von niederländischen TTF-Frontmonats-Gaskontrakts (Europas Referenzindex). "Die Volatilität des TTF-Frontmonatskontrakts hat sich seit Kriegsausbruch am 28. Februar mehr als verdoppelt, wobei ein Fünftel der weltweiten LNG-Lieferungen fast vollständig eingestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland